Релиз Diablo Immortal перенесли

Blizzard объявила о переносе релиза мобильной Diablo Immortal. Вместо 2021 года проект отложили на первую половину 2022 года. Основываясь на отзывах игроков, принимающих участие в альфа-тестировании, разработчики решили внести изменения в PvP и PvE контент, а также сделать поддержку контроллеров, из-за чего выход проекта задержится.

Напомним, что действия Diablo Immortal разворачиваются через пять лет после Diablo II: Lord of Destruction, но еще до событий Diablo III. Игрокам необходимо отправиться на поиски осколков камня мироздания, которые необходимо уничтожить, чтобы предотвратить катастрофу, угрожающую миру.