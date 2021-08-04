НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1339
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (2)Блоги (1)Видео (2)Скриншоты (12)Похожие игры (4)

Релиз Diablo Immortal перенесли

Опубликовано: 4 час. 23 мин. назад
Поделиться:  

Blizzard объявила о переносе релиза мобильной Diablo Immortal. Вместо 2021 года проект отложили на первую половину 2022 года. Основываясь на отзывах игроков, принимающих участие в альфа-тестировании, разработчики решили внести изменения в PvP и PvE контент, а также сделать поддержку контроллеров, из-за чего выход проекта задержится.

Напомним, что действия Diablo Immortal разворачиваются через пять лет после Diablo II: Lord of Destruction, но еще до событий Diablo III. Игрокам необходимо отправиться на поиски осколков камня мироздания, которые необходимо уничтожить, чтобы предотвратить катастрофу, угрожающую миру.

 

Скриншот игры Diablo Immortal

 

Вам также может быть интересно
TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 27 августа. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает P-r-i-n-c-e. TORGI за King's Bounty II The Ascent – обзор Середина лета – традиционно пустой на игровые релизы период. Люди берут отпуска и уезжают из дома при первой возможности, чтобы отдохнуть и набраться сил. Крупные компании редко решаются выпускать свои блокбастеры в это время, благодаря чему создается пространство для среднебюджетных проектов... The Ascent – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 час. 23 мин. назад0Релиз Diablo Immortal перенесли 02.08.2021 19:16:370Прохождение демоверсии Weird West 30.07.2021 19:21:190Трейлер персонажа Кисара из Tales of Arise 30.07.2021 19:01:160Добро пожаловать в Хейвен-Спрингс – место действия Life Is Strange: True Colors 30.07.2021 11:02:340Дата выхода и новый трейлер Solar Ash 30.07.2021 10:36:090Анонсировано дополнение для Outer Wilds 30.07.2021 10:08:436Демонстрация игрового процесса Stray
Новости игр
Дата выхода и новый трейлер Solar AshИГРЫ Дата выхода и новый трейлер Solar Ash Annapurna Interactive и Heart Machine объявили дату выхода трехмерного экшен-платформера Solar Ash. Игра появится на консолях PS4 и PS5, а также на РС (Epic Games Store) 26 октября 2021 года. В Solar Ash вы сыграете за... Игры PlayStation Plus в августе 2021 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в августе 2021 года Sony опубликовала перечень игр, которые вошли в бесплатную подборку для подписчиков PlayStation Plus. По качеству и популярности проектов этот месяц значительно уступает предыдущим. Но зато пользователям достанется одна новинка... Прохождение демоверсии Weird WestИГРЫ Прохождение демоверсии Weird West WolfEye Studios и Devolver Digital опубликовали прохождение демоверсии экшен-RPG с элементами immersive sim Weird West. В ролике подробно показали игровой процесс, а его разные элементы объяснил руководитель разработки проекта...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Прохождение демоверсии Weird WestCtrl + стрелка вправо