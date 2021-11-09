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Геймплейный трейлер Королевства Огров в Total War: Warhammer III

Опубликовано: 2 час. 43 мин. назад
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Студия Creative Assembly выпустила трейлер, демонстрирующий игровой процесс фракции «Королевство Огров»‎ в Total War: Warhammer III.

Ведомые легендарными лордами Гриусом Златозубом и Скрагом Живодером огры – огромные и жестокие обжоры, поклоняющиеся примитивному божеству, известному как Великая Пасть. Они не отличаются хитростью или интеллектом, и вместо этого избирают путь прямой грубой силы и служат наемниками. Фракция получит доступ к уникальной механике контрактов и сможет получать задания от соседей, с которыми не ведет войну.

Раса огров станет частью DLC, которое будет доступно всем, кто сделает предзаказ или купит игру в течение недели после релиза. Релиз Total War: Warhammer III намечен на 17 февраля 2022 года.

Enter the World of Ogre Kingdoms [RUS]
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