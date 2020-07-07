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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Геймплей трейлер Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Опубликовано: вчера, 21:58:31
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Следом за представленным около месяца назад кинематографическим трейлером Werewolf: The Apocalypse - Earthblood сегодня во время Nacon Connect состоялась премьера геймплейного ролика. Фрагменты показанного игрового процесса демонстрируют весьма кровавые сражения, визуально выглядящие блекло на фоне большинства современных проектов. Вполне возможно, что фанатов франшизы это никак не остановит от приобретения игры.

Вместе с трейлером была анонсирована точная дата релиза – Werewolf: The Apocalypse - Earthblood поступит в продажу 4 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One.

Gameplay Trailer
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VladPlasmius (уровень 19)7 час. 29 мин. назад
После просмотра напомнило X2: Wolverine's Revenge. окей жду biggrin
ost ALIEN WEAPONRY - Kai Tangata
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 22:31:50
О, боже) Эта анимация волчары на 13 секунде crazy И снова у Цианидов всё деревянное и безжизненное.
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