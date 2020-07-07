Геймплей трейлер Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Следом за представленным около месяца назад кинематографическим трейлером Werewolf: The Apocalypse - Earthblood сегодня во время Nacon Connect состоялась премьера геймплейного ролика. Фрагменты показанного игрового процесса демонстрируют весьма кровавые сражения, визуально выглядящие блекло на фоне большинства современных проектов. Вполне возможно, что фанатов франшизы это никак не остановит от приобретения игры.

Вместе с трейлером была анонсирована точная дата релиза – Werewolf: The Apocalypse - Earthblood поступит в продажу 4 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One.