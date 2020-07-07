Армия роботов времен Французской революции – Steelrising

Студия Spiders, известная уже целым рядом ролевых экшен проектов, анонсировала свое новое детище под названием Steelrising. Разрабатываемый проект не является продолжением какой-либо из прошлых игр, но представляет совершенно новый мир – альтернативную вселенную времен Французской революции, где под контролем короля Луи XVI находится целая армия роботов. Что более интересно, использует своих механических человечков правитель для терроризирования населения собственной страны. Не удивительно, что герой будет выступать против этой самой армии.

Кроме этих крупиц информации о Steelrising ничего не известно, лишь то, что выйдет игра на ПК и консоли грядущего поколения.