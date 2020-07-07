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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Армия роботов времен Французской революции – Steelrising

Опубликовано: вчера, 21:41:28
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Студия Spiders, известная уже целым рядом ролевых экшен проектов, анонсировала свое новое детище под названием Steelrising. Разрабатываемый проект не является продолжением какой-либо из прошлых игр, но представляет совершенно новый мир – альтернативную вселенную времен Французской революции, где под контролем короля Луи XVI находится целая армия роботов. Что более интересно, использует своих механических человечков правитель для терроризирования населения собственной страны. Не удивительно, что герой будет выступать против этой самой армии.

Кроме этих крупиц информации о Steelrising ничего не известно, лишь то, что выйдет игра на ПК и консоли грядущего поколения.

Teaser Trailer
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Казуальный игрок
andystorm (уровень 2)2 час. 1 мин. назад
Я надеялся на своеобразный Steampunk 1877. Было бы неплохо.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)2 час. 22 мин. назад
Люблю этих ребят, прямо французике Piranha Bytes. Тоже деревянные механики, тоже душевные квесты.
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