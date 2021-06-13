Геймплей трейлер мультиплеера Halo Infinite

Halo Infinite возвращается с новым геймплей трейлером многопользовательского режима, который был показан во время Xbox & Bethesda Games Showcase. Мультиплеер будет совершенно бесплатным, а опробовать его игроки смогут во время Рождественских праздников. В трейлере, однако, пользователей ждет и не приятная новость – Кортану заменят новым, пока что безымянным искусственным интеллектом.

Кроме этого разработчики Halo Infinite заявили, что в новой игре нас ждет самая масштабная сюжетная кампания за все время серии.