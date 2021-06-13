НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
551632
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
Общая информацияНовости (5)Видео (2)Скриншоты (4)Похожие игры (2)

Представлена дата релиза Diablo II: Resurrected

Опубликовано: 2 час. 25 мин. назад
Поделиться:  

Стала известна дата выхода Diablo II: Resurrected. Значительно осовремененная версия легендарной классической игры со всеми дополнениями и новыми классами посетит ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch уже весьма скоро, 23 сентября 2021 года.

В дополнение ко всем улучшениям разработчики обещают поддержку кросс-платформенного сохранения прогресса. Для использования этой функции будет достаточно использовать один аккаунт Battle.NET на всех платформах, где вы желаете играть.

Street Date Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Вишенкой на торте презентации Ubisoft Forward стал анонс Avatar: Frontiers of Pandora, невероятного красивого приключения в открытом мире с видом от первого лица в знаменитой вселенной. Сюжет игры расскажет... Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Новый трейлер и дата релиза Elden Ring Ожидаемый многими трейлер Elden Ring был показан во время трансляции Summer Game Fest. Но что более интересно – в ролике объявляется дата релиза проекта. Окунуться в мрачный мир... Новый трейлер и дата релиза Elden Ring
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)2 час. 13 мин. назад
Помним, восхищаемся, ждёмс.. spiteful
Игровые новoсти
8 мин. назад0Демонстрация способности главной героини Life is Strange: True Colors 14 мин. назад0Анонсирован экшен Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 49 мин. назад3Состоялся анонс Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal 50 мин. назад3Babylon's Fall показали на E3 2021 57 мин. назад1Анонсирован кооперативный шутер Redfall от Arkane Studios 1 час. 24 мин. назад0Дата релиза и геймплей Age of Empires IV 1 час. 31 мин. назад1Музыка нас связала – новый трейлер Atomic Heart
Новости игр
Дата релиза и геймплей Age of Empires IVИГРЫ Дата релиза и геймплей Age of Empires IV Одна из самых известный стратегий возвращается с релизом Age of Empires IV, который запланирован на 28 октября 2021 года. Игра перенесет вас в самый центр масштабных исторических сражений, которые имели важную... Музыка нас связала – новый трейлер Atomic HeartИГРЫ Музыка нас связала – новый трейлер Atomic Heart Во время Xbox & Bethesda Games Showcase российская компания Mundfish представила забавный трейлер приключенческого шутера от первого лица Atomic Heart. В нем продемонстрированы некоторые способности главного героя... Babylon's Fall показали на E3 2021ИГРЫ Babylon's Fall показали на E3 2021 Новостей о Babylon's Fall не было уже пару лет. Трансляция Square Enix Presents Summer Showcase в рамках E3 2021 исправила положение дел, предложив общественности новый трейлер игры. К сожалению...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый трейлер и анонс даты релиза Psychonauts 2Ctrl + стрелка вправо