Представлена дата релиза Diablo II: Resurrected

Стала известна дата выхода Diablo II: Resurrected. Значительно осовремененная версия легендарной классической игры со всеми дополнениями и новыми классами посетит ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch уже весьма скоро, 23 сентября 2021 года.

В дополнение ко всем улучшениям разработчики обещают поддержку кросс-платформенного сохранения прогресса. Для использования этой функции будет достаточно использовать один аккаунт Battle.NET на всех платформах, где вы желаете играть.