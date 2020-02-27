Геймплей Baldur's Gate III с PAX East 2020 и детали

Во время выставки PAX East 2020 компания Larian показала геймплей ролевой игры Baldur's Gate III, а также раскрыла некоторые детали проекта. Он создается на новом движке Divinity 4.0 и выйдет на ПК и Google Stadia. Проект позволит играть либо в одиночку, либо в сетевом режиме до четырех человек. При этом не обязательно делать все вместе, по желанию каждый сможет заниматься своими делами.

На выбор будет представлено несколько героев, обладающих своими чертами, желаниями, планами и взглядами на мир. Линия каждого персонажа будет переплетена с общим сюжетом, а все действия и решения повлияют на мир игры. Сражения в Baldur's Gate III пошаговые и основаны на правилах 5-го издания D&D. Также игру можно будет поставить на паузу вне сражений, например, для того чтобы выбрать перед боем выгодную позицию, ограбить NPC или обойти смертельную ловушку.

Изначально Baldur's Gate III выйдет в раннем доступе уже в этом году.