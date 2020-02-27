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Геймплей Baldur's Gate III с PAX East 2020 и детали

Опубликовано: вчера, 21:59:18
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Во время выставки PAX East 2020 компания Larian показала геймплей ролевой игры Baldur's Gate III, а также раскрыла некоторые детали проекта. Он создается на новом движке Divinity 4.0 и выйдет на ПК и Google Stadia. Проект позволит играть либо в одиночку, либо в сетевом режиме до четырех человек. При этом не обязательно делать все вместе, по желанию каждый сможет заниматься своими делами.

На выбор будет представлено несколько героев, обладающих своими чертами, желаниями, планами и взглядами на мир. Линия каждого персонажа будет переплетена с общим сюжетом, а все действия и решения повлияют на мир игры. Сражения в Baldur's Gate III пошаговые и основаны на правилах 5-го издания D&D. Также игру можно будет поставить на паузу вне сражений, например, для того чтобы выбрать перед боем выгодную позицию, ограбить NPC или обойти смертельную ловушку.

Изначально Baldur's Gate III выйдет в раннем доступе уже в этом году.

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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 24 мин. назад
Ага, под тексты уже темную подложку завезли. Уже лучше, но все равно дерьмо несусветное. Ну ничего, если каждый день будут темнее подложку делать, то к релизу уже будет читабельный текст!
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 57 мин. назад
Divinity: Original Sin 3 выглядит неплохо
Если серьезно, то это типичная игра Larian, и это здорово. Хотя в демонстрации атмосферы Балдура не прочувствовалось (кроме годных CGI-роликов), всё как-то ярко и цветасто, в духе Divinity.
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