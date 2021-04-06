Е3 2021 пройдет в цифровом формате

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 игровую выставку Е3 пришлось отменить. Ее отсутствие компенсировали многочисленными онлайн-трансляциями, которые проводились на протяжении всего лета. Ситуация с коронавирусом в 2021 году не сильно изменилась, однако Е3 все же состоится – правда, исключительно в цифровом формате.

Выставка пройдет с 12 по 15 июня. Организация ESA, которая устраивает Е3, ранее планировала провести мероприятие в комбинированном формате, то есть совместить трансляции с шоу в Лос-Анджелесе. Однако пандемия не позволила реализовать эти намерения.

Среди уже подтвержденных участников числятся компании Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games и Koch Media, а вот Sony пока что в этом списке нет.