НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Е3 2021 пройдет в цифровом формате

Опубликовано: 06.04.2021 16:26:22, Sailas77
Поделиться:  

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 игровую выставку Е3 пришлось отменить. Ее отсутствие компенсировали многочисленными онлайн-трансляциями, которые проводились на протяжении всего лета. Ситуация с коронавирусом в 2021 году не сильно изменилась, однако Е3 все же состоится – правда, исключительно в цифровом формате.

Выставка пройдет с 12 по 15 июня. Организация ESA, которая устраивает Е3, ранее планировала провести мероприятие в комбинированном формате, то есть совместить трансляции с шоу в Лос-Анджелесе. Однако пандемия не позволила реализовать эти намерения.

Среди уже подтвержденных участников числятся компании Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games и Koch Media, а вот Sony пока что в этом списке нет.

 

 

Вам также может быть интересно
Sony представила новый контроллер для PS5 VR Компания Sony представила новый контроллер для игры в виртуальной реальности для PlayStation 5. По дизайну он похож на сферу, что позволит легко и уверенно держать его в руках, а также двигать ими как угодно... Sony представила новый контроллер для PS5 VR Игры для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2021 Microsoft объявила подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2021 года. К сожалению, никаких известных хитов в перечне нет. Все проекты либо нишевые, либо довольно средние по качеству исполнения... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2021
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 10:43:070В War Thunder проходит событие «Технологии будущего» вчера, 09:58:324Первый альфа-тест Diablo 2: Resurrected начнется в пятницу 06.04.2021 16:26:220Е3 2021 пройдет в цифровом формате 06.04.2021 15:36:330Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground получила дату релиза 06.04.2021 14:59:090Состоялся релиз Oddworld: Soulstorm 03.04.2021 10:13:431Lego Star Wars: The Skywalker Saga перенесли на неопределенный срок 02.04.2021 18:20:282Геймплей Resident Evil Village с PS4 Pro
Новости игр
Трейлер к релизу OutridersИГРЫ Трейлер к релизу Outriders Компания Square Enix опубликовала релизный трейлер кооперативного шутера Outriders от People Can Fly, который вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Игроки, наконец, смогут отправиться на планету Инок... В Enlisted скоро начнется открытый бета-тестИГРЫ В Enlisted скоро начнется открытый бета-тест Gaijin Entertainment объявили о том, что онлайн-шутер Enlisted скоро перейдет в стадию открытого бета-тестирования. Состоится это 8 апреля, а пока в игре идет ЗБТ. По его итогам разработчики внесли в проект множество... Оценки Evil Genius 2: World DominationИГРЫ Оценки Evil Genius 2: World Domination Сегодня, 29 марта, спало эмбарго на публикацию обзоров Evil Genius 2: World Domination. Мнения критиков касательно стратегии разделилось: одни хвалят ее за классический геймплей и аккуратную реализацию главных особенностей серии...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground получила дату релизаCtrl + стрелка вправо