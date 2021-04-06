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Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground получила дату релиза

Опубликовано: 06.04.2021 15:36:33
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Компания Focus Home Interactive опубликовала новый трейлер стратегии Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground, сообщающий дату ее релиза. Так, проект станет доступен 27 мая 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В ролике также мельком показали, как будут выглядеть сражения, и представили расу Нурглов. Всего в игре вы сможете возглавить одну из трех фракций (Штормкасты, Ночные Охотники и Нурглы) и принять участие в однопользовательской сюжетной кампании или онлайн боях против других игроков. За каждую битву вы будете получать новые карты, которые предоставят доступ к новым юнитам, навыкам, оружию и снаряжению для вашей армии.

Release Date Reveal Trailer [RUS]
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