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Дюка Опубликовал Дюка 4
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Первый альфа-тест Diablo 2: Resurrected начнется в пятницу

Опубликовано: вчера, 09:58:32
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Компания Blizzard объявила о том, что первое из двух технических альфа-тестирований Diablo II: Resurrected начнется 9 апреля, но только для ПК пользователей. Чтобы туда попасть, необходимо подать заявку на сайте игры, после чего участники будут выбраны случайным образом. Приглашения будут рассылаться на протяжении дня, начиная с 17:00 МСК. Продлиться же альфа-тестирование до 20:00 МСК 12 апреля.

Тестерам будут доступны два первых акта игры, предназначенных только для одиночного прохождения, а также три из семи классов персонажей (Амазонка, Варвар и Волшебница).

 

Скриншот игры Diablo II: Resurrected

 

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Игровой разум
Skydredd (уровень 23)3 час. 42 мин. назад
Gordon писал(а):
вот серьезно кому-то этот высер ещё интересен? когда кругом столько крутых и годных проектов...
facepalm
Игровой разум
Pontik (уровень 17)4 час. 8 мин. назад
Gordon писал(а):
вот серьезно кому-то этот высер ещё интересен? когда кругом столько крутых и годных проектов...
Почему ты такой мудя? rofl
Член Совета джедаев
Mortis (уровень 17)8 час. 32 мин. назад
Gordon писал(а):
вот серьезно кому-то этот высер ещё интересен? когда кругом столько крутых и годных проектов...
Например?
Консильери
Gordon (уровень 17)вчера, 15:19:16
вот серьезно кому-то этот высер ещё интересен? когда кругом столько крутых и годных проектов...
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