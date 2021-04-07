Первый альфа-тест Diablo 2: Resurrected начнется в пятницу

Компания Blizzard объявила о том, что первое из двух технических альфа-тестирований Diablo II: Resurrected начнется 9 апреля, но только для ПК пользователей. Чтобы туда попасть, необходимо подать заявку на сайте игры, после чего участники будут выбраны случайным образом. Приглашения будут рассылаться на протяжении дня, начиная с 17:00 МСК. Продлиться же альфа-тестирование до 20:00 МСК 12 апреля.

Тестерам будут доступны два первых акта игры, предназначенных только для одиночного прохождения, а также три из семи классов персонажей (Амазонка, Варвар и Волшебница).