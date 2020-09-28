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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дополнение с Вергилием для Devil May Cry 5 выйдет на PS4 и Xbox One

Опубликовано: 32 мин. назад
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На недавней презентации PlayStation 5 Showcase Capcom анонсировала Devil May Cry 5: Special Edition для PS5, Xbox Series X и Series S. Новая версия, помимо технических улучшений и игровых режимов, отметится четвертым играбельным персонажем – Вергилием. Герой обзаведется собственным боевым стилем и набором навыков.

На PS4 и Xbox One Devil May Cry 5: Special Edition не появится из-за недостаточной мощности консолей. Однако Вергилия владельцы приставок текущего поколения все же смогут приобрести вместе с отдельным DLC. Оно должно появиться «скоро», но точную дату выхода Capcom не назвала.

Тем временем на ПК Вергилия уже давно сделали играбельным персонажем в модификациях.

 

 

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