Дневник разработчиков о ключевых элементах геймплея Company of Heroes 3

Relic Entertainment представила очередной дневник разработчиков стратегии в реальном времени Company of Heroes 3. Создатели игры рассказывают о различных механиках, которые будут присутствовать в игре, таких как бои с участием техники, боевая броня для танков, преимущество высоты, более масштабная система боевых групп, доработанная система ветеранского статуса и других. Кроме этого пользователей ждет глубокий и проработанный сюжет, а также больше фракций по сравнению с прошлыми играми серии.

Напомним, что релиз Company of Heroes 3 состоится в 2022 году на ПК.