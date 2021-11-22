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Дневник разработчиков о ключевых элементах геймплея Company of Heroes 3

Опубликовано: 22.11.2021 09:55:10
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Relic Entertainment представила очередной дневник разработчиков стратегии в реальном времени Company of Heroes 3. Создатели игры рассказывают о различных механиках, которые будут присутствовать в игре, таких как бои с участием техники, боевая броня для танков, преимущество высоты, более масштабная система боевых групп, доработанная система ветеранского статуса и других. Кроме этого пользователей ждет глубокий и проработанный сюжет, а также больше фракций по сравнению с прошлыми играми серии.

Напомним, что релиз Company of Heroes 3 состоится в 2022 году на ПК.

Developer Diary - Core Gameplay Experience [RUS]
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