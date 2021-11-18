Шаолиньский боевик Sifu выйдет на две недели раньше

Студия Sloclap, авторы оригинального файтинга Absolver, объявили, что их следующая игра, основанная на восточных боевых искусствах beat 'em up Sifu, выйдет раньше назначенного срока. Прежде проект должен был добраться до игроков 22 февраля, но теперь выйдет на две недели раньше, 8 февраля 2022 года на ПК, PS4 и PS5.

Помимо этого авторы выпустили два ролика, в которых подробно рассказывается о важных элементах геймплея. Первый посвящен боевой системе. Постигая искусство кунг-фу, игрокам предстоит ловко сочетать различные техники и умело использовать окружение для своего преимущества.

Также важным моментом является система смерти и старения. После каждого поражения герой может восстать с помощью волшебного талисмана, пожертвовав артефакту часть своей жизненной энергии. Смерть приносит опыт и новые способности, но делает персонажа старше. Если действием талисмана злоупотреблять, рано или поздно окончательная смерть настигнет персонажа.