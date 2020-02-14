DLC Prophecy для Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr вышло на консоли

Студия Neocore Games еще в середине прошлого года выпустила крупное дополнение Prophecy для PC-версии Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr. Владельцы PS4 и Xbox One же только теперь получили возможность оценить DLC, в честь чего был опубликован тематический трейлер.

Prophecy является действительно масштабным расширением: оно добавляет свежие сюжетные главы, несколько мрачных локаций, новых врагов, а также класс Tech-Adept Inquisitor, который использует технические умения и призывает солдат себе в помощь. DLC в целом улучшает геймплей Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr, благодаря исправленному балансу сражений, измененной системе лута и повышенному капу уровней.