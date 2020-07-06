Детали Ubisoft Forward

Как известно, 12 июля пройдет онлайн-событие Ubisoft Forward, и компания Ubisoft рассказала, чего же именно стоит ждать игрокам.

В 21:00 МСК стартует пре-шоу, во время которого будут рассказаны новости по Trackmania, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Just Dance 2020, Tom Clancy’s The Division 2 и многих других проектов. Затем в 22:00 МСК начнется основная трансляция, где зрители смогут узнать подробности Assassin’s Creed Вальгалла, Watch Dogs: Legion и Hyper Scape. Также разработчики обещают некие сюрпризы.

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