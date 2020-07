Переиздание Kingdoms of Amalur получило дату выхода

Kingdoms of Amalur: Reckoning

Компания THQ Nordic, анонсировавшая в прошлом месяце переиздание ролевой игры Kingdoms of Amalur: Reckoning, сегодня сообщила дату его релиза. Премьера Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning состоится 8 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получит обновленную графику, улучшенный геймплей и новые материалы.

Переиздание будет доступно в стандартном (1929 рублей), Fate (2669 рублей) и Collector’s ($109.99) изданиях. В Fate Edition вместе с игрой войдет новое дополнение Fatesworm, которое выйдет в 2021 году. Его детали объявят позже.

В состав Collector’s Edition помимо игры войдут высокодетализированная статуэтка Алин Шир высотой 20,8 см, эксклюзивный брелок Амалур, пять внутриигровых изображений, саундтрек Гранта Киркхопа и коллекционная упаковка.