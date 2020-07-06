Состоялся анонс Shadow Warrior 3

Компания Flying Wild Hog в лице разработчика и Devolver Digital в роли издателя анонсировали новую часть приключений Ло Ванга – Shadow Warrior 3. Ему предстоит объединиться с Орочи Зиллой и отправиться на поиски сбежавшего из заточения древнего дракона. Вооружившись клинками и пушками, герой должен пересечь неизведанный миры и выследить зверя, чтобы вновь предотвратить апокалипсис. Все, что для этого потребуется – маска мертвого бога, яйцо дракона, щепотка магии и море огневой мощи.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году на различные платформы (пока не сообщается, какие именно). Разработчики на данный момент представили только кинематографический трейлер игры, но 11 июля в 22:00 МСК в рамках Devolver Direct обещают показать геймплей.