Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливают

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Завтра должен состояться полноценный анонс шутера Call Of Duty: Black Ops Cold War, тизер которого был показан 20 числа. Но уже в сети появились различные сливы информации.

Call of Duty: Black Ops Cold War станет прямым продолжением Call of Duty: Black Ops 2010 года. Согласно слитому описанию, события игры развернутся в начале 1980-х в самый разгар геополитической битвы Холодной войны. Пользователей ждет одиночная кампания, где они встретятся с историческими личностями и суровой правдой, сражаясь по всему миру в знаковых местах, таких как Восточный Берлин, Вьетнам, Турция, штаб-квартира советского КГБ и других.





В роли элитных оперативников вы пойдете по следу темной фигуры по имени Персей, чья миссия заключается в дестабилизации глобального мирового баланса с целью изменить ход истории. В игру вернутся такие знаковые персонажи серии, как Вудс, Мейсон и Хадсон. Помимо однопользовательской кампании в Call of Duty: Black Ops Cold War будет мультиплеер и зомби-режим.

Также есть предположение, что релиз игры может состояться 13 ноября 2020 года, а в сентября-октябре пройдет бета-тестирование.