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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Тизер и новая дата выхода King's Bounty II

Опубликовано: вчера, 17:33:59
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Разработчики из 1C Entertainment опубликовали свежий тизер King's Bounty II, в котором объявили новую дату релиза. Игра появится на ПК (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в марте 2021 года. Информация о версиях для консолей следующего поколения пока не поступала.

Любопытно, что тизер опубликовали на официальном YouTube-канале издательства Deep Silver. Возможно, 1C Entertainment заручилась его поддержкой при создании проекта.

Что касается самого ролика, то он длится чуть более 30 секунд и показывает преимущественно сражения. Видео демонстрирует столкновения воинских отрядов на полях битв и фэнтезийных существ, участвующих в противостояниях.

Gamescom Teaser Trailer [RUS]
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