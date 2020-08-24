НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1022293
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (16)Видео (11)Скриншоты (11)Похожие игры (1)

Релизный трейлер Marvel's Avengers

Опубликовано: вчера, 20:06:40
Поделиться:  

Разработчики из Crystal Dynamics и Eidos Montreal при поддержке издательства Square Enix выпустили релизный трейлер Marvel's Avengers. Игра выйдет уже 4 сентября 2020 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. Позже появятся версии для консолей следующего поколения.

В новом ролике зрителям показали часть сюжета, а именно обучение Мисс Марвел (Камала Хан) другими супергероями из команды «Мстителей». Их коллектив распался после поражения в крупном противостоянии. Однако группа должна собраться снова, на чем настаивает Мисс Марвел.

Еще в трейлере показали геймплейные кадры: применение умений разных персонажей, зрелищные драки и совместные действия супергероев.

Launch Trailer
Вам также может быть интересно
Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в известном мире Средиземья... Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут более 20 игр В прошлом году выставка Gamescom немного сменила формат. Она обзавелась церемонией открытия – шоу, на котором анонсировали и показывали множество игр. Традиция продолжится и в 2020-м... На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут более 20 игр
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 28 мин. назад0Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливают вчера, 20:06:400Релизный трейлер Marvel's Avengers вчера, 17:24:090Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum вчера, 17:03:057Вот почему Бэтмен мертв в Gotham Knights 24.08.2020 16:29:363Дата релиза западной версии Yakuza: Like a Dragon 23.08.2020 03:37:1511Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham 22.08.2020 20:53:4019Состоялся анонс Gotham Knights
Новости игр
Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox OneИГРЫ Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox One Компания Crytek объявила дату релиза Crysis Remastered. На ПК, PS4 и Xbox One игра появится уже 18 сентября. Версия для персональных компьютеров не выйдет в Steam – только в Epic Games Store и Microsoft Store... Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of PersiaСЛУХИ Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года... Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: ArkhamИГРЫ Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC Fandome – Suicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Первый трейлер The Lord of the Rings: GollumCtrl + стрелка вправо