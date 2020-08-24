Разработчики из Crystal Dynamics и Eidos Montreal при поддержке издательства Square Enix выпустили релизный трейлер Marvel's Avengers. Игра выйдет уже 4 сентября 2020 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. Позже появятся версии для консолей следующего поколения.

В новом ролике зрителям показали часть сюжета, а именно обучение Мисс Марвел (Камала Хан) другими супергероями из команды «Мстителей». Их коллектив распался после поражения в крупном противостоянии. Однако группа должна собраться снова, на чем настаивает Мисс Марвел.

Еще в трейлере показали геймплейные кадры: применение умений разных персонажей, зрелищные драки и совместные действия супергероев.