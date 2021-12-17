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Дэнни Трехо в Far Cry 6 и Far Cry 3: Blood Dragon на новых платформах

Опубликовано: вчера, 09:41:35
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Компания Ubisoft выпустила два бесплатных задания для шутера Far Cry 6 с участием актера Дэнни Трехо. В «Дани и Дэнни против всех» игрокам предстоит помешать людям Антона Кастильо сорвать планы Дэнни приехать в Яру, чтобы накормить ее жителей тако. После прохождения этого задания Трехо присоединится к протесту студентов против армии диктатора в шестой заключительной спецоперации «Малагва». Помимо этого, в игре появится набор «Дэнни Трехо», куда войдет новое тематическое снаряжение для кастомизации, включая фирменный костюм Трехо и фургон с тако.

Также Ubisoft анонсировали релиз Far Cry 3: Blood Dragon на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Игру можно получить как в рамках Season Pass для Far Cry 6, так и приобрести отдельно.

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 34 мин. назад
У меня теплилась надежда, что они когда-нибудь выпустят блуддрагон на консоле, и я смогу закрыть свой плотиновый гештальт (единтсвенная FC без платины). Когда-нибудь. Но так, что они таки ее выпустят, но в ней не окажется плотины...
Эх, не такого я ждал
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