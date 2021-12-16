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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Системные требования Dying Light 2 Stay Human

Опубликовано: 8 час. 39 мин. назад
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Компания Techland обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования ролевого экшена Dying Light 2 Stay Human. На низких настройках игра не потребует слишком навороченного железа, а обладателям мощных компьютеров будет где развернуться с продвинутыми графическими опциями.

 

Скриншот игры Dying Light 2 Stay Human

 

Минимальные системные требования (для разрешения 1080р при 30 кадров в секунду):

● Процессор: Intel® Core™ i3-9100 (4 ядра /4 потока) @ 3.6 GHz / AMD Ryzen™ 3 2300X 2300X (4 ядра / 4 потока) @ 3.5 GHz

● Оперативная память: 8GB

● Видеокарта: NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

● Операционная система: Windows 7

 

Скриншот игры Dying Light 2 Stay Human

 

Рекомендуемые системные требования (для разрешения 1080р при 60 кадров в секунду):

● Процессор: Intel® или AMD CPU работающий на частоте 3.6 GHz или выше: например, Intel® Core™ i5-8600K или AMD Ryzen™ 5 3600X или новее

● Оперативная память: 16GB

● Видеокарта: Специализированная видеокарта NVIDIA или AMD с не менее чем 6GB выделенной памяти VRAM и поддержкой DirectX 11.0 и технологии Shader Model 5.1: например, NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB или AMD Radeon™ RX Vega 56 8GB или новее

● Операционная система: Windows 10 или новее

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