НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1145
Дюка Опубликовал Дюка 1
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (6)

Демонстрация игрового процесса The Pathless

Опубликовано: сегодня, 00:01:33
Поделиться:  

Giant Squid и Annapurna Interactive показали во время State of Play шесть минут геймплея приключенческой игры The Pathless на консоли PS5. Игра, напомним, также выйдет на ПК и PS4 в 2020 году.

В ролике вы увидите способы исследования игрового мира, где разработчики отказались от привычных элементов, таких как карта и быстрые перемещения. В основе геймплея лежит плавность и динамичность движения. Стреляя по парящим над землей мишеням, героиня будет заполнять шкалу ускорения, а после серии попаданий увеличится ее скорость. Каждый же точный выстрел даст возможность использовать тубро-ускорение. Также передвигаться можно с помощью орла.

Чтобы не потеряться в The Pathless без карты, разработчики придумали решение в виде телепатической маски, надев которую, героиня попадает в мир духов. Там она может видеть места, где вы уже побывали, а также новые зоны интереса.

Gameplay Walkthrough - PS5
Вам также может быть интересно
Обзор гарнитуры Razer Nari Ultimate Razer продолжает совершенствовать линейку своих аудиосистем, расширяя ее семейством Nari. Nari включает в себя продуктовый ряд на различные запросы и кошельки, а вершиной этих самых запросов и кошельков по праву можно считать Nari Ultimate. Обзор гарнитуры Razer Nari Ultimate Sony PlayStation 5: все, что известно о новой консоли Множество поклонников видеоигр ожидают момента, когда PlayStation 5 прибудет на полки магазинов. Старт продаж консоли нового поколения от Sony намечен на праздничный период осени 2020 года... Sony PlayStation 5: все, что известно о новой консоли
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 01:35:14
Наверное единственная игра на презентации, которая хоть как-то заинтересовала. И то понатыренно из всех возможных подобных игр последних лет - БОТВы, Ассасина, Horizon и т.д., да и механика с ускорением через стрельбу по мишенькам выглядит сомнительно.
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трейлер обновления Stonethorn для The Elder Scrolls Online 1 час. 27 мин. назад0Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal 4 час. 22 мин. назад5Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» 4 час. 48 мин. назад0Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла 5 час. 34 мин. назад0Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty сегодня, 01:00:581AWE – второе и последнее дополнение для Control сегодня, 00:38:551Знакомство с боевой системой Godfall
Новости игр
Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of DutyИГРЫ Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty Компания Activision разослала блогерам, специализирующимся на серии Call of Duty, загадочные посылки в виде черного деревянного ящика с кодовым замком. Открыть контейнер можно будет только 10 августа, в 19:00 по МСК/Киеву... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020ИГРЫ Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 Вчера Sony представила игры, которые будут бесплатными в августе для подписчиков PS Plus, а сегодня за ней последовала и компания Microsoft, назвав проекты, что достанутся подписчикам Xbox Live Gold. Как обычно... Battletoads выйдет в августеИГРЫ Battletoads выйдет в августе Компания Microsoft опубликовала новый трейлер Battletoads, сообщающий дату релиза проекта. Поиграть за знаменитых жаб в новой мультяшной обертке можно будет уже 20 августа 2020 года на ПК и Xbox One...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Объявлена дата релиза Vader Immortal на PSVRCtrl + стрелка вправо