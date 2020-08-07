Демонстрация игрового процесса The Pathless

Giant Squid и Annapurna Interactive показали во время State of Play шесть минут геймплея приключенческой игры The Pathless на консоли PS5. Игра, напомним, также выйдет на ПК и PS4 в 2020 году.

В ролике вы увидите способы исследования игрового мира, где разработчики отказались от привычных элементов, таких как карта и быстрые перемещения. В основе геймплея лежит плавность и динамичность движения. Стреляя по парящим над землей мишеням, героиня будет заполнять шкалу ускорения, а после серии попаданий увеличится ее скорость. Каждый же точный выстрел даст возможность использовать тубро-ускорение. Также передвигаться можно с помощью орла.

Чтобы не потеряться в The Pathless без карты, разработчики придумали решение в виде телепатической маски, надев которую, героиня попадает в мир духов. Там она может видеть места, где вы уже побывали, а также новые зоны интереса.