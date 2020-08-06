Объявлена дата релиза Vader Immortal на PSVR

Обладатели PlayStation VR совсем скоро смогут опробовать Vader Immortal: A Star Wars VR Series – приключение во вселенной Звездных Войн, разработанное специально для шлемов виртуальной реальности. Релиз игры на PS4 для PSVR состоится 25 августа 2020 года.

Vader Immortal поделен на три эпизода и предлагает отправиться на исследование планеты Мустафар. В первом эпизоде вам предстоит исследовать крепость Дарта Вейдера, чтобы отыскать новых союзников, которые помогут противостоять опасным врагам, среди которых сам Лорд Ситхов. Во второй части вы научитесь сражаться при помощи светового меча и Силы, а также разгадаете тайны Мустафара. В последнем эпизоде вы решите судьбу Мустафара, сразившись с самим Темным Лордом.