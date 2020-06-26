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Демонстрация геймплея The Dark Pictures: Little Hope

Опубликовано: вчера, 18:54:11
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Supermassive Games показали семь минут геймплея хоррора The Dark Pictures: Little Hope, который является второй игрой в антологии The Dark Pictures. Из увиденного можно сделать вывод, что бродить по окруженной лесом дороге городка Литтл Хоуп посреди ночи – не самая лучшая идея. Вполне можно наткнуться на «милую» девочку, которая очень хочет поиграть с вами в куклы Вуду.

Касательно даты релиз, несмотря на то, что еще в начале этого месяца было объявлено о переносе The Dark Pictures: Little Hope на осень 2020 года, в ролике значится лето.

Gameplay First Look
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