Демонстрация геймплея The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope PS4 / XOne / ПК

Supermassive Games показали семь минут геймплея хоррора The Dark Pictures: Little Hope, который является второй игрой в антологии The Dark Pictures. Из увиденного можно сделать вывод, что бродить по окруженной лесом дороге городка Литтл Хоуп посреди ночи – не самая лучшая идея. Вполне можно наткнуться на «милую» девочку, которая очень хочет поиграть с вами в куклы Вуду.

Касательно даты релиз, несмотря на то, что еще в начале этого месяца было объявлено о переносе The Dark Pictures: Little Hope на осень 2020 года, в ролике значится лето.