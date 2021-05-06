Дата запуска World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Студия Blizzard Entertainment объявила, когда запустятся сервера World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Это произойдет 2 июня, в 01:00 по Москве и Киеву. До этого пользователи WoW Classic должны принять решение: остаться на своих серверах или перейти на Burning Crusade Classic. Возможность перенести своего персонажа на BK появится 18 мая после запланированного технического обслуживания.

Пользователям также предложат клонировать собственного героя, чтобы играть им одновременно в World of Warcraft: Classic и Burning Crusade Classic. Однако эта услуга доступна только за реальные деньги.