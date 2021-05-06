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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Представлена условно-бесплатная The Division: Heartland

Опубликовано: вчера, 19:57:58
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Ubisoft неожиданно для многих представила условно-бесплатную The Division: Heartland. За игру отвечает студия Red Storm Entertainment, которая помогала разрабатывать первые две части серии. Проект представляет собой шутер от третьего лица с механиками, свойственными франшизе. Скорее всего, речь о стрельбе с использованием укрытий, прокачке персонажа, поиске экипировке и так далее. В игре можно будет развлекаться самостоятельно или в кооперативе до четырех человек.

Самое странное, что Ubisoft не показала ни трейлера The Division: Heartland, ни скриншотов. Релиз проекта должен состояться на ПК и консолях до конца 2022 года. А еще французское издательство выразило желание перенести франшизу The Division на мобильные устройства.

 

 

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