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Дата релиза Metro Exodus на PS5 и Xbox Series

Опубликовано: 2 час. 55 мин. назад
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Deep Silver и 4A Games объявили дату релиза полного издания Metro Exodus на PlayStation 5 и Xbox Series. Выйдет проект на консолях 18 июня 2021 года и предложит расширение 4K и 60fps, а также полную поддержку трассировки лучей. Основная игра и дополнения будут поддерживать трассировку лучей для глобального освещения и для излучаемого света, которую впервые использовали в дополнения «Два полковника». Также сократится время загрузки и станут доступны уникальные для каждой платформы функции, такие как пространственный звук и снижение задержки реакции геймпада Xbox и поддержка сенсорных эффектов контроллера Dual Sense.

Также вчера на ПК состоялся релиз Metro Exodus Enhanced Edition.

Enhanced - Uncovered [RUS]

 

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