НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
13313
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (5)Видео (4)Скриншоты (10)

Дата закрытого бета-теста New World

Опубликовано: 22 мин. назад
Поделиться:  

Многопользовательская игра New World от Amazon получила дату проведения закрытого бета-тестирования, куда смогут попасть только те пользователи, которые оформили предварительный заказ. Стартует ЗБТ 23 июля, а полноценный релиз, напомним, состоится 25 августа 2020 года. За оформление предзаказа игроки получат внутриигровые предметы, среди которых амулет Изабеллы, набор гильдейских гербов, эмоция и уникальный титул.

Кроме этого игра обзавелась новым трейлером. В ней разработчики обещают массовые сражения до 100 игроков одновременно, возможность осаждать вражеские крепости, PvE-режимы, а также отсутствие классов, что позволит создавать уникальных персонажей.

Combat Unleashed
Вам также может быть интересно
Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День третий Наступил третий день выставки IGN Summer of Gaming 2020. Сегодня вновь будут показаны эксклюзивные трейлеры и интервью с разработчиками игр, среди которых Atlus, SEGA, THQ, Creative Assembly и другие. Никаких анонсов... Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День третий Persona 4 Golden вышла на ПК Невероятные новости для всех, кто не смог поиграть в Persona 4 на консолях. С сегодняшнего дня версия игры Persona 4 Golden, которая ранее выходила на PS Vita, стала доступна на ПК. Уже сейчас ее можно купить в Steam... Persona 4 Golden вышла на ПК
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 мин. назад0Тизер кооперативного ужастика The Outlast Trials 22 мин. назад0Дата закрытого бета-теста New World 32 мин. назад1Weird West показали на PC Gaming Show 51 мин. назад0Дебют геймплея Rogue Lords 56 мин. назад1Показан геймплей Shadow Man Remastered 1 час. 28 мин. назад0Геймплей трейлер Godfall на ПК 1 час. 43 мин. назад1Сюжетный трейлер Mafia Definitive Edition
Новости игр
Icarus – выживание с перманентной смертью герояИГРЫ Icarus – выживание с перманентной смертью героя На PC Gaming Show состоялся анонс многопользовательской кооперативной игры Icarus, в которой будет представлена перманентная смерть героя. Но давайте начнем с начала – проект будет... Persona 4 Golden вышла на ПКИГРЫ Persona 4 Golden вышла на ПК Невероятные новости для всех, кто не смог поиграть в Persona 4 на консолях. С сегодняшнего дня версия игры Persona 4 Golden, которая ранее выходила на PS Vita, стала доступна на ПК. Уже сейчас ее можно купить в Steam... Оценки The Last of Us Part 2ИГРЫ Оценки The Last of Us Part 2 The Last of Us Part 2 выходит 19 июня, а сегодня разработчики разрешили публиковать обзоры. Спешим вас познакомить с первыми оценками игры, которые порадуют фанатов серии. Интересный эмоциональный сюжет...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Weird West показали на PC Gaming ShowCtrl + стрелка вправо