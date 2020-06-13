Дата закрытого бета-теста New World

Многопользовательская игра New World от Amazon получила дату проведения закрытого бета-тестирования, куда смогут попасть только те пользователи, которые оформили предварительный заказ. Стартует ЗБТ 23 июля, а полноценный релиз, напомним, состоится 25 августа 2020 года. За оформление предзаказа игроки получат внутриигровые предметы, среди которых амулет Изабеллы, набор гильдейских гербов, эмоция и уникальный титул.

Кроме этого игра обзавелась новым трейлером. В ней разработчики обещают массовые сражения до 100 игроков одновременно, возможность осаждать вражеские крепости, PvE-режимы, а также отсутствие классов, что позволит создавать уникальных персонажей.