Weird West показали на PC Gaming Show

В рамках трансляции PC Gaming Show 2020 было представлено немного больше информации о проекте Weird West. События игры будут развиваться в мире Дикого Запада, но с дополнением всевозможных сверхъестественных элементов. На самом высоком уровне сложности игроков ждет даже перманентная смерть героя.

По мере прохождения пользователям будет предложено вжиться в роль пяти разных героев, решения которых влияют на дальнейшее развитие событий. Интересно также то, что если вы сумеете сохранить жизнь протагониста до смены на другого персонажа, можно будет найти его и пригласить в свою группу.

Релиз Weird West ожидается на ПК в 2021 году, но уже в ближайший месяц разработчики обещают поделиться с игроками демонстрационной версией.