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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Weird West показали на PC Gaming Show

Опубликовано: 33 мин. назад
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В рамках трансляции PC Gaming Show 2020 было представлено немного больше информации о проекте Weird West. События игры будут развиваться в мире Дикого Запада, но с дополнением всевозможных сверхъестественных элементов. На самом высоком уровне сложности игроков ждет даже перманентная смерть героя.

По мере прохождения пользователям будет предложено вжиться в роль пяти разных героев, решения которых влияют на дальнейшее развитие событий. Интересно также то, что если вы сумеете сохранить жизнь протагониста до смены на другого персонажа, можно будет найти его и пригласить в свою группу.

Релиз Weird West ожидается на ПК в 2021 году, но уже в ближайший месяц разработчики обещают поделиться с игроками демонстрационной версией.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)32 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 13.06.2020 23:50:24
хочу отметить, что игру разрабатывает студия под руководством Рафаэля Колантонио - одного из основателей и бывших директоров Arkane, ответственного за геймдизайн Dishonored и Prey
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