НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
12314
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
Общая информацияНовости (2)Видео (1)

Тизер кооперативного ужастика The Outlast Trials

Опубликовано: 10 час. 50 мин. назад
Поделиться:  

Компания Red Barrels продолжает развивать серию Outlast, предлагая ознакомиться с первым трейлером кооперативного ужастика The Outlast Trials. В нем вам предстоит выступить в роли одного из подопытных и попытаться сбежать из зверской лаборатории. Судя по трейлеру, сделать это удастся далеко не всем.

The Outlast Trials можно будет проходить и в однопользовательском режиме, хотя изначально геймплей разрабатывается с упором на кооперативное прохождение. Как и в других играх компании, много внимания в геймплее уделено темноте, так что нужно будет постоянно заботиться о заряде в очках ночного видения.

Релиз The Outlast Trials ожидается в 2021 году на ПК. Другие платформы пока официально не объявлены.

Teaser

Саундтрек видео: Buddy & the Fads - Is It Just A Game

Вам также может быть интересно
Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День третий Наступил третий день выставки IGN Summer of Gaming 2020. Сегодня вновь будут показаны эксклюзивные трейлеры и интервью с разработчиками игр, среди которых Atlus, SEGA, THQ, Creative Assembly и другие. Никаких анонсов... Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День третий Трансляция Guerrilla Collective. День первый Сегодня в 19:00 МСК начинается первый день трансляции Guerrilla Collective. В рамках мероприятия будут представлены проекты от десятков независимых студий, включая Larian Studios, Paradox Interactive, 11 bit studios и многие другие... Трансляция Guerrilla Collective. День первый
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 39 мин. назад0Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest 9 час. 23 мин. назад1Дебютное видео геймплея Quantum Error 9 час. 44 мин. назад0VR-миссии и умения героя в Ghostrunner 10 час. 5 мин. назад0Продюсер Frogwares рассказывает о Sherlock Holmes: Chapter One 10 час. 12 мин. назад0Dustborn – путешествие через пост-инфодемическую Америку 10 час. 48 мин. назад0Новый трейлер Twin Mirror 10 час. 50 мин. назад0Тизер кооперативного ужастика The Outlast Trials
Новости игр
Resident Evil 8 больше не слухИГРЫ Resident Evil 8 больше не слух В последние месяцы ходили слухи о том, что Capcom разрабатывает новую игру в серии Resident Evil, и эта информация оказалась правдивой. Во время PS5: The Future of Gaming был анонсирован Resident Evil 8, главным героем которого выступает... Продюсер Frogwares рассказывает о Sherlock Holmes: Chapter OneИГРЫ Продюсер Frogwares рассказывает о Sherlock Holmes: Chapter One Компания Frogwares опубликовала новое видео анонсированного в прошлом месяце детективного приключения Sherlock Holmes: Chapter One. В нем продюсер компании рассказывает о сеттинге, где развернутся события игры... Дата закрытого бета-теста New WorldИГРЫ Дата закрытого бета-теста New World Многопользовательская игра New World от Amazon получила дату проведения закрытого бета-тестирования, куда смогут попасть только те пользователи, которые оформили предварительный заказ. Стартует ЗБТ 23 июля...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дата закрытого бета-теста New WorldCtrl + стрелка вправо