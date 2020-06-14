Тизер кооперативного ужастика The Outlast Trials

Компания Red Barrels продолжает развивать серию Outlast, предлагая ознакомиться с первым трейлером кооперативного ужастика The Outlast Trials. В нем вам предстоит выступить в роли одного из подопытных и попытаться сбежать из зверской лаборатории. Судя по трейлеру, сделать это удастся далеко не всем.

The Outlast Trials можно будет проходить и в однопользовательском режиме, хотя изначально геймплей разрабатывается с упором на кооперативное прохождение. Как и в других играх компании, много внимания в геймплее уделено темноте, так что нужно будет постоянно заботиться о заряде в очках ночного видения.

Релиз The Outlast Trials ожидается в 2021 году на ПК. Другие платформы пока официально не объявлены.

Саундтрек видео: Buddy & the Fads - Is It Just A Game