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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата выхода The Witcher: Monster Slayer

Опубликовано: 02.07.2021 16:30:08
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CD Projekt RED в партнерстве со студией Spokko объявила дату выхода мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Ее запуск состоится уже 21 июля текущего года на устройствах под управлением iOS и Android. Разработчики также выпустили тизер проекта, в котором показывается использование технологии дополненной реальности.

За предварительную регистрацию в The Witcher: Monster Slayer в Play Market пользователям подарят стальной меч Каэр Морхена. Он дает прибавку в 10 % к получаемому опыту за убийства врагов.

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