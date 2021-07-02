Дата выхода The Witcher: Monster Slayer

CD Projekt RED в партнерстве со студией Spokko объявила дату выхода мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Ее запуск состоится уже 21 июля текущего года на устройствах под управлением iOS и Android. Разработчики также выпустили тизер проекта, в котором показывается использование технологии дополненной реальности.

За предварительную регистрацию в The Witcher: Monster Slayer в Play Market пользователям подарят стальной меч Каэр Морхена. Он дает прибавку в 10 % к получаемому опыту за убийства врагов.