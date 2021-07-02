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Blightbound получила дату релиза

Опубликовано: 02.07.2021 10:13:40
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Студия Devolver Digital назвала дату релиза многопользовательского данжен-кроулера Blightbound, который находится на стадии раннего доступа на ПК с прошлого года. Полноценный выход игры намечен на 27 июля, более того, она появится и на консолях PS4 и Xbox One.

В Blightbound трем героям предстоит отправиться в созданные вручную подземелья, где их ждут противостояния с ужасающими мистическими монстрами и ценная добыча. Каждый из персонажей (воин, ассасин и маг) выполняет определенную роль в команде для решения головоломок и сражения с огромными боссами.

Release Date Announcement
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