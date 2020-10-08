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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза Outriders

Опубликовано: 7 мин. назад
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Студия People Can Fly и издательство Square Enix выпустили новый трейлер кооперативного ролевого экшена Outriders. В ролике зрителям сообщили дату релиза игры. Она выйдет 2 февраля 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.

Видео также содержит множество зрелищных кадров с перестрелками. В них участвуют персонажи четырех классов, которые будут доступны пользователям. Кроме огнестрельного оружия, герои способны применять уникальные навыки.

А еще в ролике показывается сюжетная завязка с прибытием протагонистов на загадочную и недружелюбную планету Энок. Именно здесь они попали в аномалию и обзавелись сверхъестественными силами.

Release Date Announce [RUS]
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