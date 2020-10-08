Дата релиза Outriders

Студия People Can Fly и издательство Square Enix выпустили новый трейлер кооперативного ролевого экшена Outriders. В ролике зрителям сообщили дату релиза игры. Она выйдет 2 февраля 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.

Видео также содержит множество зрелищных кадров с перестрелками. В них участвуют персонажи четырех классов, которые будут доступны пользователям. Кроме огнестрельного оружия, герои способны применять уникальные навыки.

А еще в ролике показывается сюжетная завязка с прибытием протагонистов на загадочную и недружелюбную планету Энок. Именно здесь они попали в аномалию и обзавелись сверхъестественными силами.