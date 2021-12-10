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Sash Опубликовал Sash 0
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Дата выхода и новый трейлер Babylon's Fall

Опубликовано: 3 час. 57 мин. назад
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Компания Square Enix на церемонии The Game Awards представила новый трейлер ролевого экшена Babylon's Fall, сообщающий дату выхода игры. Несомненно, самый противоречивый на сегодняшний день проект от разработчиков Bayonetta поступит в продажу 3 марта 2022 года на ПК, PS4 и PS5.

Трейлер демонстрирует еще больше экшена, ставшего уже родословной карточкой компании Platinum Games, где на этот раз до 4-х игроков в онлайн кооперативе смогут вместе отправиться в приключение и противостоять коварным врагам. Те, кто сделает предварительный заказ цифровой Deluxe-версии, получат доступ к Babylon's Fall на три дня раньше, 28 февраля.

Release Date Trailer - Game Awards 2021
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