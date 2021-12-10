Дата выхода и новый трейлер Babylon's Fall

Компания Square Enix на церемонии The Game Awards представила новый трейлер ролевого экшена Babylon's Fall, сообщающий дату выхода игры. Несомненно, самый противоречивый на сегодняшний день проект от разработчиков Bayonetta поступит в продажу 3 марта 2022 года на ПК, PS4 и PS5.

Трейлер демонстрирует еще больше экшена, ставшего уже родословной карточкой компании Platinum Games, где на этот раз до 4-х игроков в онлайн кооперативе смогут вместе отправиться в приключение и противостоять коварным врагам. Те, кто сделает предварительный заказ цифровой Deluxe-версии, получат доступ к Babylon's Fall на три дня раньше, 28 февраля.