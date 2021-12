The Expanse: A Telltale Series

The Expanse: A Telltale Series PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Во время The Game Awards 2021 была анонсирована новая игра от Telltale Games и Deck Nine Games, получившая название The Expanse: A Telltale Series. Она основана на сериале «Экспансия» и рассказывает о старшем офицере Камине Драммер, что отправляется на Артемиду, расположенную на окраине пояса астероидов, где вспыхнул кровавый мятеж.