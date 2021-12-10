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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Первый трейлер геймплея Senua’s Saga: Hellblade 2

Опубликовано: 3 час. 56 мин. назад
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Прошло два года с момента анонса Senua’s Saga: Hellblade 2 на сцене The Game Awards и теперь пришло время ознакомиться с полноценным видео игрового процесса. Ninja Theory уверяют, что ролик записан с реального игрового процесса, демонстрируя уровень кинематографичности. Продолжаю сюжет предыдущей части, собвтия Senua’s Saga: Hellblade 2 развернутся в мире, населенном то ли мифическими существами, то ли порождениями сознания Сенуи.

Дата релиза проекта пока не сообщается, поиграть же можно будет на ПК и Xbox Series X|S.

Gameplay Reveal - The Game Awards 2021
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