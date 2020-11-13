Nioh 2 анонсирован на ПК и PS5

Tecmo Koei и Team Ninja анонсировали выход Nioh 2 на ПК. Состоится релиз игры в Steam 5 февраля 2021 года в виде Complete Edition. Полное издание включит в себя помимо базовой версии три DLC: «Ученик Тэнгу», «Столица во тьме» и «Первый самурай». ПК-версия получит поддержку 4K Ultra-HD и 120 кадров в секунду, а также совместимость со сверхширокими экранами. Эта же версия станет доступна на PS4 и PS5. Тажке на обладатели PS5 получат ремастер-версию Nioh.

Помимо этого, создатели серии представили сборник «Коллекция Nioh» для PS5, который также выйдет 5 февраля.