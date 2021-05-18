Дата релиза The Ascent

Студия Neon Giant и издательство Curve Digital объявили дату релиза киберпанкового экшена с видом сверху The Ascent. Проект выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series 29 июля 2021 года. Предварительные заказы на игру уже открылись на всех заявленных платформах.

Напомним: события The Ascent разворачиваются на планете Велес. Мегакорпорация «Асцент Груп», которая обладала правами на этот мир и его граждан, внезапно перестала существовать. Воцарился хаос, и именно в таких условиях предстоит выживать пользователям. Делать это можно в одиночку или в кооперативе до четырех человек.