Свежий трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment поделились свежим трейлером экшен-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. Ролик выполнен в комедийном стиле и демонстрирует вечеринку в честь релиза игры внутри нее самой. Впрочем, для геймплейных кадров место в нем тоже нашлось.

В трейлере зрители могут увидеть, как Рэтчет выбирает себе оружие и прыгает по платформам. А во второй половине ролика Ривет, новый играбельный персонаж, сражается с каким-то большим монстром.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня 2021 года эксклюзивно на PS5.