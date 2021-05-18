НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
32726
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (8)Блоги (1)Видео (5)

Свежий трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Опубликовано: 7 час. 57 мин. назад
Поделиться:  

Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment поделились свежим трейлером экшен-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. Ролик выполнен в комедийном стиле и демонстрирует вечеринку в честь релиза игры внутри нее самой. Впрочем, для геймплейных кадров место в нем тоже нашлось.

В трейлере зрители могут увидеть, как Рэтчет выбирает себе оружие и прыгает по платформам. А во второй половине ролика Ривет, новый играбельный персонаж, сражается с каким-то большим монстром.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня 2021 года эксклюзивно на PS5.

Weapons & Traversal
Вам также может быть интересно
NieR Replicant ver.1.22474487139... – обзор NieR: Automata 2017 года выпуска стала весомым успехом для издательства Square Enix и студии Platinum Games. При относительно небольшом производственном бюджете продажи игры составили 5,5 миллиона копий, а значит – она принесла очень даже неплохую прибыль. Многие пользователи именно тогда... NieR Replicant ver.1.22474487139... – обзор Оценки Resident Evil Village Сегодня, 5 мая, спало эмбарго на публикацию обзоров Resident Evil Village. В целом игра очень понравилась преимущественному большинству журналистов. На Metacritic (PS5-версия) проект имеет 84 балла после 34 рецензий... Оценки Resident Evil Village
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
7 час. 33 мин. назад0Дата релиза The Ascent 7 час. 57 мин. назад0Свежий трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart 8 час. 19 мин. назад1Трейлер фракции Кислев из Total War: Warhammer III 8 час. 39 мин. назад0Большой обзорный трейлер Biomutant 9 час. 21 мин. назад1Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S 9 час. 45 мин. назад1Трейлер к релизу Days Gone на ПК 17.05.2021 16:20:420Слухи: сроки релиза и платформы Starfield
Новости игр
В разработке находится продолжение GhostrunnerИГРЫ В разработке находится продолжение Ghostrunner 505 Games анонсировала продолжение киберпанкового экшена Ghostrunner, разработкой которого занимается One More Level. Однако пока что никаких деталей не объявлено, известно лишь, что Ghostrunner 2 будет выпущен на ПК, PS5 и Xbox Series... Слухи: сроки релиза и платформы StarfieldСЛУХИ Слухи: сроки релиза и платформы Starfield В Сети накопилась критическая порция утечек касательно Starfield. Инсайдеры RandalThor и Джефф Грабб заявили, что грядущая космическая экшен-RPG от Bethesda Game Studios выйдет только на ПК и Xbox. Похоже, Microsoft решила... Свежие детали Dying Light 2ИГРЫ Свежие детали Dying Light 2 Польская студия Techland выпустила видео, в котором разработчики отвечают на вопросы пользователей касательно Dying Light 2. В ролике создатели игры поделились несколькими интересными подробностями...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер фракции Кислев из Total War: Warhammer IIICtrl + стрелка вправо