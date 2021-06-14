Демонстрация мультиплеера Halo Infinite

343 Industries и Xbox Game Studios провели расширенную демонстрацию мультиплеера Halo Infinite. В ролике разработчики много рассказывали о разных аспектах противостояний между игроками, а их комментарии сопровождались геймплейными фрагментами.

На видео можно заметить сразу несколько карт, и каждая из них в той или иной степени обладает вертикальной структурой. Сражаясь, пользователи применяют десятки пушек и гаджетов, подбирают снаряжение и бонусы, садятся за руль техники – внедорожников и местных истребителей. Кроме того, в ролике сообщили о платных боевых пропусках, которые будут появляться вместе с новыми сезонами. Они станут единственным способом разблокировки косметических предметов в проекте.

Halo Infinite выйдет в конце 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Мультиплеер в игре будет бесплатным.