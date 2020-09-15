Дата релиза киберпанкового слешера Ghostrunner

Студия One More Level и издательство 505 Games опубликовали новый трейлер Ghostrunner – киберпанкового слешера с элементами экшена и паркуром. Свежий трейлер раскрывает дату релиза игры и сообщает об открытии предварительных заказов. Правда, в СНГ на момент написания новости они были недоступны на всех платформах – ПК, PS4 и Xbox One. Видимо, возможность совершить покупку постепенно появляется в разных регионах мира.

Новый трейлер также показывает мрачные киберпанковые локации Ghostrunner, залитые неоновым светом. А еще он демонстрирует динамичные сражения на ближней дистанции с применением холодного оружия. Главный герой игры умирает после одного пропущенного удара, но это же касается и врагов. Такая особенность повышает сложность и добавляет дракам напряжения.

Ghostrunner выйдет 27 октября 2020 года.