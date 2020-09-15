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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Первый тизер Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Опубликовано: 10 час. 40 мин. назад, Sailas77
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Польская студия CI Games уже давно говорила, что разрабатывает Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Создание сиквела началось сразу после выпуска первой части. Однако только сейчас компания показала тизер игры.

Свежий ролик посвятили новой особенности проекта – выстрелам на дальнюю дистанцию. В трейлере снайпер убивает врага с расстояния 1506 метров. Разработчики также объявили, что это впервые в серии противника можно будет устранить, находясь за километр от него.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет «скоро» на ПК, PS4 и Xbox One.

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