Состоялся релиз Spelunky 2

Команда разработчиков Mossmouth выпустила долгожданную Spelunky 2 на PlayStation 4. Что касается релиза на ПК, то его придется подождать ровно две недели – до 29 сентября.

Выход на PS4 создатели игры сопроводили трейлером. В нем рассказывается сюжетная завязка и демонстрируются случайно сгенерированные уровни. Локации, судя по кадрам из ролика, получились огромными и разнообразными. При их изучении пользователям придется столкнуться с множеством всяких препятствий и действовать максимально осторожно, ведь в Spelunky 2 реализованы элементы «рогалика». То есть после смерти прохождение игры начинается заново.