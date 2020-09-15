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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Состоялся релиз Spelunky 2

Опубликовано: 8 час. 42 мин. назад
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Команда разработчиков Mossmouth выпустила долгожданную Spelunky 2 на PlayStation 4. Что касается релиза на ПК, то его придется подождать ровно две недели – до 29 сентября.

Выход на PS4 создатели игры сопроводили трейлером. В нем рассказывается сюжетная завязка и демонстрируются случайно сгенерированные уровни. Локации, судя по кадрам из ролика, получились огромными и разнообразными. При их изучении пользователям придется столкнуться с множеством всяких препятствий и действовать максимально осторожно, ведь в Spelunky 2 реализованы элементы «рогалика». То есть после смерти прохождение игры начинается заново.

Launch Trailer
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