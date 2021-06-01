Дата презентации новой Battlefield

Студия DICE и Electronic Arts рассказали, когда состоится полноценная презентация новой Battlefield. На официальном аккаунте франшизы в Twitter появилось сообщение, что мероприятие пройдет 9 июня, начало в 17:00 по Москве и Киеву.

Грядущая демонстрация, скорее всего, отметится трейлером и дебютным геймплеем ожидаемого шутера. Тогда же пользователи наконец-то узнают, будет ли в новой части серии сюжетная кампания.

Следующая Battlefield выйдет осенью 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точную дату, возможно, назовут на презентации.