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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6

Дата презентации новой Battlefield

Опубликовано: вчера, 19:06:41, Sailas77
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Студия DICE и Electronic Arts рассказали, когда состоится полноценная презентация новой Battlefield. На официальном аккаунте франшизы в Twitter появилось сообщение, что мероприятие пройдет 9 июня, начало в 17:00 по Москве и Киеву.

Грядущая демонстрация, скорее всего, отметится трейлером и дебютным геймплеем ожидаемого шутера. Тогда же пользователи наконец-то узнают, будет ли в новой части серии сюжетная кампания.

Следующая Battlefield выйдет осенью 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точную дату, возможно, назовут на презентации.

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Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)10 час. 26 мин. назад
SANYA2012 писал(а):
Что-то похоже на Remastered? Завезут новую графику и чуть-чуть сдуют пылинки с предыдущих частей? Черт с этой часовой компанией, серия игры Battlefield как раз и славятся мультиплеером, они ее приклеили ради галочки. Хочется увидеть Bad Company 3. Но только не на уровне предыдущих 2 частей, с их ужасной системой. Не понравилась, после 4 части не то, не ощущается Battlefield.
Не, полноценная игра будет, просто перезапуск в современном сеттинге
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)10 час. 30 мин. назад
SANYA2012 писал(а):
*потирает руки*
Товарищ, вы видели их отвратительную поддержку BF5 ? По моему тут надо надевать перчаточки и противогаз...
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 19:48:39
Сообщение отредактировано пользователем 01.06.2021 19:49:58
Sailas77 писал(а):
Увы, нет. Куча сливов была - это перезапуск серии, чисто мультиплеер будет, США против России основной конфликт
Что-то похоже на Remastered? Завезут новую графику и чуть-чуть сдуют пылинки с предыдущих частей? Черт с этой часовой компанией, серия игры Battlefield как раз и славятся мультиплеером, они ее приклеили ради галочки. Хочется увидеть Bad Company 3. Но только не на уровне предыдущих 2 частей, с их ужасной системой. Не понравилась, после 4 части не то, не ощущается Battlefield.
Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)вчера, 19:36:00
SANYA2012 писал(а):
Так так так!!! *потирает руки*. А может Bad Company 3 ? Ребята с ЕА пощекотали нервы. Ух... давно такого чувства не ощущал, еще со времен AС 3.
Увы, нет. Куча сливов была - это перезапуск серии, чисто мультиплеер будет, США против России основной конфликт
Учитель ассасинов
_MiReD_ (уровень 15)вчера, 19:30:46
SANYA2012 писал(а):
Так так так!!! *потирает руки*. А может Bad Company 3 ? Ребята с ЕА пощекотали нервы. Ух... давно такого чувства не ощущал, еще со времен AС 3.
Во во именно чел, заинтриговали просто)
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 19:25:01
Так так так!!! *потирает руки*. А может Bad Company 3 ? Ребята с ЕА пощекотали нервы. Ух... давно такого чувства не ощущал, еще со времен AС 3.
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