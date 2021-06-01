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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Представлена Crysis Remastered Trilogy

Опубликовано: вчера, 19:34:48
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Crytek вместе с Saber Interactive разрабатывают Crysis Remastered Trilogy. Это трилогия ремастеров трех частей серии, которая выйдет осенью 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. На PS5, Xbox Series X и Series S игры из сборника будут работать по обратной совместимости.

Создатели сопроводили анонс комплекта трейлером со зрелищными сражениями. Они также пообещали существенно подтянуть визуальную составляющую Crysis 2 и Crysis 3 в грядущих ремастерах. Игры из Crysis Remastered Trilogy будут продаваться как вместе, так и по отдельности, а обновленная первая часть франшизы уже доступна к покупке.

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Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)10 час. 21 мин. назад
SANYA2012 писал(а):
Хочется верить, что они одумаются.
Они как раз и не против сделать продолжение. Есть только одно маленькое но...Crytek бомжи.
Игровой разум
Viaris (уровень 18)10 час. 59 мин. назад
Жду ремастер этих ремастеров
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 20:05:13
не хотят выпускать игры, единицы более менее в год, про стоящие вообще молчу
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 19:40:42
Мечтали о продолжении серии и истории пророка, а получили одни Remastered'ы. Хочется верить, что они одумаются. Многие выросли на этой серии и многие уважали игру. Время покажет.
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