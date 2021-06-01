Представлена Crysis Remastered Trilogy

Crytek вместе с Saber Interactive разрабатывают Crysis Remastered Trilogy. Это трилогия ремастеров трех частей серии, которая выйдет осенью 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. На PS5, Xbox Series X и Series S игры из сборника будут работать по обратной совместимости.

Создатели сопроводили анонс комплекта трейлером со зрелищными сражениями. Они также пообещали существенно подтянуть визуальную составляющую Crysis 2 и Crysis 3 в грядущих ремастерах. Игры из Crysis Remastered Trilogy будут продаваться как вместе, так и по отдельности, а обновленная первая часть франшизы уже доступна к покупке.