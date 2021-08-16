В PlayStation Store заметили объявление, в котором была указана дата анонса Call of Duty: Vanguard. Новую часть знаменитой серии шутеров представят 19 августа, в 20:30 по Москве/Киеву в рамках королевской битвы Warzone. Аналогичным способом аудитории впервые показали предыдущую игру во франшизе – Call of Duty: Black Ops Cold War.

О Vanguard в Сети витает уже много слухов и утечек. Игра перенесет пользователей во времена Второй мировой войны и покажет два театра боевых действий: западный и тихоокеанский. Разработчики реализовали одиночную кампанию с тремя главными героями, зомби-режим и мультиплеер. Последний отметится несколькими режимами, в том числе небольшим аналогом королевской битвы в духе Warzone.