НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Дата анонса Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: 16.08.2021 17:19:52, Sailas77
Поделиться:  

В PlayStation Store заметили объявление, в котором была указана дата анонса Call of Duty: Vanguard. Новую часть знаменитой серии шутеров представят 19 августа, в 20:30 по Москве/Киеву в рамках королевской битвы Warzone. Аналогичным способом аудитории впервые показали предыдущую игру во франшизе – Call of Duty: Black Ops Cold War.

О Vanguard в Сети витает уже много слухов и утечек. Игра перенесет пользователей во времена Второй мировой войны и покажет два театра боевых действий: западный и тихоокеанский. Разработчики реализовали одиночную кампанию с тремя главными героями, зомби-режим и мультиплеер. Последний отметится несколькими режимами, в том числе небольшим аналогом королевской битвы в духе Warzone.

 

Вам также может быть интересно
Демонстрация игрового процесса Stray Annapurna Interactive впервые показала игровой процесс приключенческой игры Stray, где главным героем выступает бродячий кот, путешествующий по мрачному киберпанковому миру, населенному роботами... Демонстрация игрового процесса Stray Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2 Польская студия 11 bit представила продолжение градостроительного симулятора с элементами стратегии и выживания Frostpunk. События сиквела стартуют через тридцать лет после истории оригинальной игры. Земля все еще окутана морозом... Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 33 мин. назад1Релизный трейлер Humankind 16.08.2021 20:52:100Оценки Humankind 16.08.2021 20:34:362Первый тизер Call of Duty: Vanguard 16.08.2021 17:19:520Дата анонса Call of Duty: Vanguard 13.08.2021 17:44:092Особенности поздней игры в трейлере Humankind 13.08.2021 10:05:570Представление третьего персонажа King's Bounty II 12.08.2021 21:59:330Ролик о дизайне персонажей Marvel's Guardians of the Galaxy
Новости игр
Оценки DLC «Осада Парижа» к Assassin's Creed ValhallaИГРЫ Оценки DLC «Осада Парижа» к Assassin's Creed Valhalla Завтра к Assassin's Creed Valhalla выйдет дополнение «Осада Парижа» (Siege of Paris), но критики традиционно заранее получили к нему доступ и уже поделились своими мнениями. В целом добавка имеет смешанные отзывы... Еще один сюжетный трейлер Shin Megami Tensei VИГРЫ Еще один сюжетный трейлер Shin Megami Tensei V Компания Atlus представилиа новый трейлер японской ролевой игры Shin Megami Tensei V, релиз которой состоится 12 ноября 2021 года на ПК. В нем раскрыли еще больше истории и показали кадры геймплея. В центре событий находится... Релизный трейлер HumankindИГРЫ Релизный трейлер Humankind Amplitude Studios и Sega выпустили релизный трейлер глобальной стратегии Humankind. Первая часть ролика в юмористическом стиле показывает высадку на Луну. На видео космонавт США под вдохновляющую музыку ступает на поверхность спутника...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Особенности поздней игры в трейлере HumankindCtrl + стрелка вправо