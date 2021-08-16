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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Первый тизер Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: 16.08.2021 20:34:36
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Activision опубликовала первый тизер Call of Duty: Vanguard. В кинематографическом ролике разработчики из Sledgehammer Games показали места, где проходили битвы с нацистами. Геймплейные кадры на видео отсутствуют.

Тизер демонстрирует зрителям снайперскую позицию в Сталинграде, последствия танкового сражения и разруху после стычки в лесной гуще. В ролике не фоне окружения вырисовываются лица персонажей. Наверняка это главные герои, которых ранее можно было увидеть на утекших в Сеть иллюстрациях.

Call of Duty: Vanguard полноценно анонсируют в королевской битве Warzone 19 августа.

Official Teaser [RUS]
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Бессмертный (уровень 26)сегодня, 10:53:21
Выглядит неплохо
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)16.08.2021 21:10:47
впечатляет, ждем геймплей
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