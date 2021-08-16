Activision опубликовала первый тизер Call of Duty: Vanguard. В кинематографическом ролике разработчики из Sledgehammer Games показали места, где проходили битвы с нацистами. Геймплейные кадры на видео отсутствуют.

Тизер демонстрирует зрителям снайперскую позицию в Сталинграде, последствия танкового сражения и разруху после стычки в лесной гуще. В ролике не фоне окружения вырисовываются лица персонажей. Наверняка это главные герои, которых ранее можно было увидеть на утекших в Сеть иллюстрациях.

Call of Duty: Vanguard полноценно анонсируют в королевской битве Warzone 19 августа.