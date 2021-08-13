Особенности поздней игры в трейлере Humankind

Amplitude Studios и Sega выпустили еще один трейлер глобальной стратегии Humankind. Ролик посвятили позднему этапу прохождения и его особенностям.

Разработчики не хотели, чтобы в финале кампании пользователям становилось слишком просто играть. Они подготовили уникальные испытания и задачи, которые понадобится решать. В список входит добыча и торговля разными ресурсами, создание финансово выгодных логистических сетей, подготовка космической программы и так далее.

Humankind выйдет 17 августа 2021 года на ПК.