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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Особенности поздней игры в трейлере Humankind

Опубликовано: 1 час. 57 мин. назад
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Amplitude Studios и Sega выпустили еще один трейлер глобальной стратегии Humankind. Ролик посвятили позднему этапу прохождения и его особенностям.

Разработчики не хотели, чтобы в финале кампании пользователям становилось слишком просто играть. Они подготовили уникальные испытания и задачи, которые понадобится решать. В список входит добыча и торговля разными ресурсами, создание финансово выгодных логистических сетей, подготовка космической программы и так далее.

Humankind выйдет 17 августа 2021 года на ПК.

Feature Focus: Late Game
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