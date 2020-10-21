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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Darkest Dungeon 2 выйдет в EGS – появился новый трейлер игры

Опубликовано: 11 час. 12 мин. назад
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Разработчики из Red Hook Studios опубликовали новый трейлер Darkest Dungeon 2. Он длится всего минуту и почти ничего нового не рассказывает об игре. В ролике лишь показывается, как разбойник, чумной доктор и персонажи прочих классов сражаются с врагами. Видео выполнено в рисованной стилистике и не содержит геймплейных кадров.

По сути, цель нового трейлера – это сообщить, что Darkest Dungeon 2 выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году. Игра, судя по всему, станет временным эксклюзивом EGS. Уточнения на этот счет пока не поступали.

A Glimmer of Hope
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 36 мин. назад
скорее всего будет как с Hades и Griftlands - годик поварится в раннем доступе в EGS, а потом предрелиз и релиз в Стиме
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