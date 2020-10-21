Darkest Dungeon 2 выйдет в EGS – появился новый трейлер игры

Разработчики из Red Hook Studios опубликовали новый трейлер Darkest Dungeon 2. Он длится всего минуту и почти ничего нового не рассказывает об игре. В ролике лишь показывается, как разбойник, чумной доктор и персонажи прочих классов сражаются с врагами. Видео выполнено в рисованной стилистике и не содержит геймплейных кадров.

По сути, цель нового трейлера – это сообщить, что Darkest Dungeon 2 выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году. Игра, судя по всему, станет временным эксклюзивом EGS. Уточнения на этот счет пока не поступали.